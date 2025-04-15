Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24563,85 грн
В городах рядом
Подорожник
Луцк, ул. Леси Украинки, 36
136.8 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25356,90
Экономия при брони: -179,10 грн
25177,80 грн
Подорожник
Луцк, просп. Победы, 12
138.5 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25339,00
Экономия при брони: -161,20 грн
25177,80 грн
Подорожник
Луцк, просп. Возрождения, 39
140.6 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25498,10
Экономия при брони: -320,30 грн
25177,80 грн
Подорожник
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 45
460.3 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25283,20
Экономия при брони: -176,50 грн
25106,70 грн
Подорожник
Киев, просп. Отрадный, 24/93
461.3 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25283,20
Экономия при брони: -176,50 грн
25106,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
463.0 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25307,60
Экономия при брони: -200,90 грн
25106,70 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Практичная, 2
464.1 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24624,70 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
465.2 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25393,40 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
466.6 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25541,10
Экономия при брони: -434,40 грн
25106,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
468.3 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25387,30
Экономия при брони: -280,60 грн
25106,70 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
468.6 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
31541,20 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
469.2 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25320,10
Экономия при брони: -213,40 грн
25106,70 грн
Аптека копейка
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
475.2 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
23398,05 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
718.2 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24632,00
Экономия при брони: -232,80 грн
24399,20 грн
Мед-сервис
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
814.6 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24828,20 грн
Мед-сервис
Днепр, просп. Героев, 4-А
818.1 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
12148,00 грн
Аптека
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
617.4 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation