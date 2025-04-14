Киев
Ксельянз (Kselyanz)

Ксельянз (Kselyanz)

Харьков (адрес не указан)
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В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
191.4 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24828,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
194.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
12148,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
257.0 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25409,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
265.6 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25409,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
266.5 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25409,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
280.8 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25409,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
280.9 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25409,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
281.8 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25409,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
281.9 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25409,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
282.2 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25409,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
282.2 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25409,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
282.3 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25409,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
282.3 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25409,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
282.5 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25409,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
282.6 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25409,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 56
284.9 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25409,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ичня, ул. Свято-Преображенская, 1-А
289.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25409,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
302.9 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24632,00
Экономия при брони: -232,80 грн
24399,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Борзна, ул. Независимости, 3
303.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25409,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 11
313.2 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25409,60 грн
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