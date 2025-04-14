Днепр (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24828,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
8.8 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
12148,00 грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
124.6 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24632,00
Экономия при брони: -232,80 грн
24399,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
380.9 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
23398,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
387.3 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25320,10
Экономия при брони: -213,40 грн
25106,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
387.3 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
31541,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
389.1 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24624,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
389.3 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25387,30
Экономия при брони: -280,60 грн
25106,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
390.4 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25541,10
Экономия при брони: -434,40 грн
25106,70 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
390.9 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25393,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
393.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25283,20
Экономия при брони: -176,50 грн
25106,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
395.4 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25307,60
Экономия при брони: -200,90 грн
25106,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 45
395.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25283,20
Экономия при брони: -176,50 грн
25106,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 39
735.6 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25498,10
Экономия при брони: -325,20 грн
25172,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Победы, 12
737.8 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25339,00
Экономия при брони: -166,10 грн
25172,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 36
738.8 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25356,90
Экономия при брони: -184,00 грн
25172,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
807.5 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24563,85 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
198.2 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation