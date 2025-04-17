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Ксельянз (Kselyanz)
Ксельянз (Kselyanz)
Чернигов
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Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
128.6 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
19040,47
Экономия при брони:
-244,50 грн
18795,97
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
128.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25307,60
Экономия при брони:
-246,30 грн
25061,30
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
129.6 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
5849,51
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
129.8 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25541,10
Экономия при брони:
-479,80 грн
25061,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.0 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25320,10
Экономия при брони:
-258,80 грн
25061,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 45
132.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25283,20
Экономия при брони:
-221,90 грн
25061,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
133.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25283,20
Экономия при брони:
-221,90 грн
25061,30
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
419.9 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24632,00
Экономия при брони:
-462,80 грн
24169,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Возрождения, 39
420.6 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25498,10
Экономия при брони:
-592,20 грн
24905,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 36
424.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
25356,90
Экономия при брони:
-451,00 грн
24905,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
430.3 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
24828,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
435.6 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
12148,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется через 39 мин
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
338.7 км
Ксельянз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №56
Pfizer H.C.P. Corporation
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