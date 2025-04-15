Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
283,18
Экономия при брони: -24,58 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
259,13
Экономия при брони: -0,53 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
259,13
Экономия при брони: -0,53 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
259,13
Экономия при брони: -5,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
9.0 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
58.0 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Яворницкое, ул. Рабочая, 18
62.0 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
64.6 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
68.5 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
68.8 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
390,80
Экономия при брони: -53,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
70.2 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
392,40
Экономия при брони: -55,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 23-А
75.5 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
260,66
Экономия при брони: -35,95 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13-А
84.5 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
288,00
Экономия при брони: -29,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
84.6 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
283,18
Экономия при брони: -24,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Возрождения, 22-А
85.1 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 17-А
85.9 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Достоинства, 50
87.4 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
388,80
Экономия при брони: -54,20 грн