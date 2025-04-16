Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
5.2 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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283,18
Экономия при брони: -24,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 17-А
110.7 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13-А
111.3 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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288,00
Экономия при брони: -29,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Возрождения, 22-А
112.2 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
113.3 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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283,18
Экономия при брони: -24,58 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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259,13
Экономия при брони: -0,53 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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259,13
Экономия при брони: -0,53 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
130.1 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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390,80
Экономия при брони: -53,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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283,18
Экономия при брони: -24,58 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
134.4 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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259,13
Экономия при брони: -0,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Братское, ул. Мира, 88
135.1 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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399,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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259,13
Экономия при брони: -5,33 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
137.9 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
138.1 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
138.1 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
138.3 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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