Днепр (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
390,80
Экономия при брони: -53,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
6.1 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
6.4 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
6.5 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
8.4 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
392,40
Экономия при брони: -55,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 23-А
8.9 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
260,66
Экономия при брони: -35,88 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 146
3.3 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, ул. Независимости, 36
4.4 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Соборная, 2
7.6 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
26.5 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
283,18
Экономия при брони: -24,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Возрождения, 22-А
27.8 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13-А
27.9 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
288,00
Экономия при брони: -29,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Достоинства, 50
29.0 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
388,80
Экономия при брони: -54,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 34
29.4 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
258,60
Экономия при брони: -35,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 17-А
29.4 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 38
29.5 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
257,40
Экономия при брони: -34,08 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
259,13
Экономия при брони: -0,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
44.7 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
259,13
Экономия при брони: -0,53 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
283,18
Экономия при брони: -24,58 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Фелиз С таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
259,13
Экономия при брони: -0,53 грн