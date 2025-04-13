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Дексанта (Dexanta)
Дексанта (Dexanta)
Киев
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Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
466.1 км
Дексанта гранулы для орального раствора 25 мг саше 2.5 г №10
Красная звезда
13,83
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Яремче, ул. Свободы, 253-А
485.1 км
Дексанта гранулы для орального раствора 25 мг саше 2.5 г №10
Красная звезда
25,26
Экономия при брони:
-0,01 грн
25,24
грн
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