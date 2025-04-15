Лерканидипин-Тева (Lercanidipine-Teva)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
338,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
222,52
Экономия при брони: -22,70 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
334,82
Экономия при брони: -61,67 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
207,42
Экономия при брони: -26,04 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
338,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
318,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
206,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
318,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
209,30
Экономия при брони: -26,70 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
334,00
Экономия при брони: -44,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
209,00
Экономия при брони: -8,61 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
345,56
Экономия при брони: -13,49 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
202,00
Экономия при брони: -19,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
212,55
Экономия при брони: -34,39 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
334,60
Экономия при брони: -30,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
209,34
Экономия при брони: -35,44 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
333,69
Экономия при брони: -66,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
211,79
Экономия при брони: -29,23 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
348,07
Экономия при брони: -74,50 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
338,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
209,50
Экономия при брони: -26,94 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
317,35
Экономия при брони: -43,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
216,03
Экономия при брони: -32,82 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
365,52
Экономия при брони: -28,77 грн