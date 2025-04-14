Лерканидипин-Тева (Lercanidipine-Teva)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 229 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
337,55
Экономия при брони: -58,98 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
220,67
Экономия при брони: -8,16 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
350,10
Экономия при брони: -12,95 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
217,26
Экономия при брони: -35,86 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
302,69
Экономия при брони: -12,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
209,59
Экономия при брони: -28,19 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
346,53
Экономия при брони: -57,29 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
318,40
Экономия при брони: -25,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
338,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
211,77
Экономия при брони: -32,59 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
293,14
Экономия при брони: -13,51 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,64
Экономия при брони: -33,24 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
354,88
Экономия при брони: -65,64 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
99,65
Экономия при брони: -8,55 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
318,10
Экономия при брони: -24,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
209,95
Экономия при брони: -31,13 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
315,73
Экономия при брони: -11,94 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
218,17
Экономия при брони: -11,21 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
348,23
Экономия при брони: -17,89 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
216,05
Экономия при брони: -46,72 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
344,38
Экономия при брони: -42,59 грн