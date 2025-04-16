Лерканидипин-Тева (Lercanidipine-Teva)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
208,80
Экономия при брони: -41,16 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
332,82
Экономия при брони: -65,31 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
338,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
219,40
Экономия при брони: -46,27 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
348,31
Экономия при брони: -18,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
338,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
213,22
Экономия при брони: -31,52 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
339,87
Экономия при брони: -41,36 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
215,63
Экономия при брони: -33,25 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
356,51
Экономия при брони: -58,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
338,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
338,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
202,00
Экономия при брони: -19,20 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
338,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,82
Экономия при брони: -36,79 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
325,40
Экономия при брони: -71,77 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
213,24
Экономия при брони: -31,27 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
335,68
Экономия при брони: -59,53 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
209,75
Экономия при брони: -46,74 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
330,18
Экономия при брони: -54,03 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
209,50
Экономия при брони: -26,70 грн