Лерканидипин-Тева (Lercanidipine-Teva)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,41
Экономия при брони: -44,93 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
357,88
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
209,30
Экономия при брони: -26,60 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
338,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,20
Экономия при брони: -31,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
318,10
Экономия при брони: -27,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
226,54
Экономия при брони: -39,27 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
336,63
Экономия при брони: -52,68 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
220,31
Экономия при брони: -42,56 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
353,77
Экономия при брони: -70,21 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
199,30
Экономия при брони: -16,60 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
318,10
Экономия при брони: -27,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
209,30
Экономия при брони: -26,60 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
167,00
Экономия при брони: -21,55 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
99,65
Экономия при брони: -8,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
209,30
Экономия при брони: -26,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
219,09
Экономия при брони: -49,49 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
334,95
Экономия при брони: -51,02 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,20
Экономия при брони: -31,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
318,10
Экономия при брони: -27,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
199,30
Экономия при брони: -16,60 грн