Лерканидипин-Тева (Lercanidipine-Teva)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 728 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
186,30
Экономия при брони: -0,50 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Фармация
Закрыто
Открывается через 1 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
210,20
Экономия при брони: -47,61 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
216,30
Экономия при брони: -54,96 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
216,63
Экономия при брони: -44,70 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
308,28
Экономия при брони: -37,19 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
246,70
Экономия при брони: -67,87 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
213,36
Экономия при брони: -28,82 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
352,77
Экономия при брони: -63,13 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
297,60
Экономия при брони: -6,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,86
Экономия при брони: -40,33 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
345,02
Экономия при брони: -42,15 грн