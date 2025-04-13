Киев
Лерканидипин-Тева (Lercanidipine-Teva)

Лерканидипин-Тева (Lercanidipine-Teva)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 728 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
190,50 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
304,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
180,98 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
279,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
190,50 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
303,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
180,98 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
263,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
186,30
Экономия при брони: -0,50 грн
185,80 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
145,35 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 1 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
210,20
Экономия при брони: -47,61 грн
162,59 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
167,48 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
304,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
169,26 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
265,26 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
216,30
Экономия при брони: -54,96 грн
161,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
216,63
Экономия при брони: -44,70 грн
171,93 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
308,28
Экономия при брони: -37,19 грн
271,09 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
166,98 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
280,68 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
171,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
246,70
Экономия при брони: -67,87 грн
178,83 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
181,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
213,36
Экономия при брони: -28,82 грн
184,54 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
352,77
Экономия при брони: -63,13 грн
289,64 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
92,90 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
297,60
Экономия при брони: -6,90 грн
290,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
184,00 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
304,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
169,50 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
308,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
190,50 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
304,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,86
Экономия при брони: -40,33 грн
174,53 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
345,02
Экономия при брони: -42,15 грн
302,87 грн
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