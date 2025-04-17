Лерканидипин-Тева (Lercanidipine-Teva)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
93,25
Экономия при брони: -1,90 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
342,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
342,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
342,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
228,10
Экономия при брони: -53,95 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
364,32
Экономия при брони: -86,79 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
342,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
224,49
Экономия при брони: -11,99 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
347,41
Экономия при брони: -18,55 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
99,65
Экономия при брони: -8,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
318,10
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
215,92
Экономия при брони: -50,41 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
330,12
Экономия при брони: -52,59 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
99,65
Экономия при брони: -8,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
342,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
191,56
Экономия при брони: -25,99 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
331,42
Экономия при брони: -53,73 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
227,76
Экономия при брони: -27,94 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
342,70
Экономия при брони: -65,53 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
342,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
206,88
Экономия при брони: -6,53 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
328,37
Экономия при брони: -32,96 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
214,30 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
342,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Тева Украина
212,20
Экономия при брони: -29,50 грн
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №28
Тева Украина
342,00 грн