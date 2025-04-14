Одесса (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
373,82
Экономия при брони: -14,55 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
375,89
Экономия при брони: -16,01 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
373,02
Экономия при брони: -13,48 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
381,62
Экономия при брони: -22,45 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
373,90
Экономия при брони: -14,14 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
377,60
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
383,97
Экономия при брони: -24,95 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
372,80
Экономия при брони: -12,95 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
374,60
Экономия при брони: -15,31 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
374,98
Экономия при брони: -15,08 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
367,80
Экономия при брони: -25,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
356,92
Экономия при брони: -22,52 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
379,74
Экономия при брони: -20,38 грн