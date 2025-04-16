Николаев (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
372,10
Экономия при брони: -35,33 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
379,73
Экономия при брони: -19,96 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
378,94
Экономия при брони: -19,93 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
256,15
Экономия при брони: -16,83 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
381,86
Экономия при брони: -22,77 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
380,02
Экономия при брони: -21,01 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
126,63
Экономия при брони: -6,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
373,46
Экономия при брони: -15,06 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
377,39
Экономия при брони: -18,38 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
247,14
Экономия при брони: -7,45 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
383,22
Экономия при брони: -23,53 грн