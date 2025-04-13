Киев (адрес не указан)
Доступно в 337 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
367,80
Экономия при брони: -54,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
382,54
Экономия при брони: -23,11 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
376,22
Экономия при брони: -17,09 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
379,51
Экономия при брони: -15,65 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
374,00
Экономия при брони: -14,01 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
380,25
Экономия при брони: -21,22 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
371,00
Экономия при брони: -11,92 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн