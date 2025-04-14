Харьков (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
371,07
Экономия при брони: -24,97 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
379,43
Экономия при брони: -15,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
379,13
Экономия при брони: -19,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
382,04
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Феррофол таблетки жевательные блистер №30
Технолог
361,00 грн