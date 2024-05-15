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BABARIA ДЕЗОДОРАНТ С МАСЛОМ ОЛИВЫ роликовый 50 мл - Харьков (721139) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
82,98 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
82,99 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
105,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
79,82 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
105,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
82,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
84,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
79,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
80,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (4)
82,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (2)
82,16 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
82,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
83,89 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
105,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (2)
105,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (2)
105,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (2)
105,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
82,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 24 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
84,02 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (3)
105,00 грн