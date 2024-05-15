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Ам-Алитер таблетки блистер 8 мг/10 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (530230) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
254,93
Экономия: -35,09 грн
219,84 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
225,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
225,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
228,99
Экономия: -16,52 грн
212,47 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
242,89
Экономия: -22,70 грн
220,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
225,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
225,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
256,58
Экономия: -35,45 грн
221,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
249,36
Экономия: -33,63 грн
215,73 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
246,76
Экономия: -25,91 грн
220,85 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
225,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
225,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
225,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
241,49
Экономия: -22,04 грн
219,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
225,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
225,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
225,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
225,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
225,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
236,81
Экономия: -17,21 грн
219,60 грн