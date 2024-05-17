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Ам-Алитер таблетки блистер 8 мг/5 мг, №30 - Одесса (530223) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 15:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (1)
219,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
201,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
201,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
201,30 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
201,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
201,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
201,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
223,64
Экономия: -23,90 грн
199,74 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
186,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: таблетки (20)
212,94
Экономия: -21,17 грн
191,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: блистер (2)
192,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
201,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
201,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
201,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: таблетки (20)
186,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
201,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2), блистер (2)
216,80
Экономия: -16,53 грн
200,27 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
201,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
201,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
201,30 грн