Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУКОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИНГИБИТОРОВ АПФИнгибиторы АПФ в комбинации с антагонистами кальцияПериндоприл и амлодипинАм-АлитерЦены в аптеках

Ам-Алитер таблетки блистер 8 мг/5 мг, №30 - Львов (530223) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
201,30 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
207,28
Экономия: -1,13 грн
206,15 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
210,47
Экономия: -12,91 грн
197,56 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
201,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
201,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
201,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
207,82
Экономия: -13,29 грн
194,53 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
220,73
Экономия: -22,80 грн
197,93 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
201,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
215,99
Экономия: -26,05 грн
189,94 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
201,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
220,99
Экономия: -31,05 грн
189,94 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
201,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
251,99
Экономия: -62,05 грн
189,94 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
201,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
201,30 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 10
Всего: упаковка (1)
196,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
201,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
201,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
201,30 грн