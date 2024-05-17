Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУКОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИНГИБИТОРОВ АПФИнгибиторы АПФ в комбинации с антагонистами кальцияПериндоприл и амлодипинАм-АлитерЦены в аптеках

Ам-Алитер таблетки блистер 4 мг/10 мг, №30 - Львов (530219) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
192,20 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
200,41
Экономия: -0,71 грн
199,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
207,01
Экономия: -17,61 грн
189,40 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
211,99
Экономия: -30,53 грн
181,46 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
177,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
192,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
192,20 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
192,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
192,20 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
192,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
205,99
Экономия: -24,53 грн
181,46 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
192,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
214,99
Экономия: -33,53 грн
181,46 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
192,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
192,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
205,56
Экономия: -18,45 грн
187,11 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
192,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
192,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
192,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
192,20 грн