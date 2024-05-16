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Ам-Алитер таблетки блистер 4 мг/10 мг, №30 - Харьков (530219) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
192,20 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
195,15 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
192,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
190,99
Экономия: -9,53 грн
181,46 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
194,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
192,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
219,91
Экономия: -32,59 грн
187,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
199,71 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
194,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
192,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
220,04
Экономия: -32,72 грн
187,32 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
Всего: упаковка (1)
224,49 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: блистер (2)
198,48 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
192,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
192,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
192,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
192,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
192,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
192,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
192,20 грн