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Ам-Алитер таблетки блистер 4 мг/10 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (530219) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
219,56
Экономия: -30,22 грн
189,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
208,95
Экономия: -24,31 грн
184,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
192,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
208,33
Экономия: -19,47 грн
188,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
192,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
192,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
218,99
Экономия: -30,26 грн
188,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
192,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
192,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
192,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
192,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
192,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
192,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
192,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
192,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
192,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
192,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
192,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
192,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
192,20 грн