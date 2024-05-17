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Ам-Алитер таблетки блистер 4 мг/5 мг, №30 - Львов (530217) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (180)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
145,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки (20)
154,39
Экономия: -12,26 грн
142,13 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (180)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
145,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
134,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (180)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
145,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (180)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
145,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
149,31
Экономия: -7,33 грн
141,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (180)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
145,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (180)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
145,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
158,50
Экономия: -21,55 грн
136,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (180)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
145,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
158,99
Экономия: -22,04 грн
136,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
146,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
156,50
Экономия: -19,55 грн
136,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (180)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
145,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: таблетки (10)
180,99
Экономия: -44,04 грн
136,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
155,73
Экономия: -12,98 грн
142,75 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
171,50
Экономия: -34,70 грн
136,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (180)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
145,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (180)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
145,10 грн