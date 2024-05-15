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Ам-Алитер таблетки блистер 4 мг/5 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (530217) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
162,52
Экономия: -18,95 грн
143,57 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
145,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
145,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
148,50
Экономия: -11,56 грн
136,94 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
155,70
Экономия: -12,38 грн
143,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
145,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
145,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), блистер (1)
162,91
Экономия: -23,70 грн
139,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: таблетки (20)
165,10
Экономия: -25,76 грн
139,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), блистер (2)
160,81
Экономия: -20,66 грн
140,15 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
145,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (1)
158,57
Экономия: -14,51 грн
144,06 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
145,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
145,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
145,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
145,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
163,30
Экономия: -22,74 грн
140,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
152,96
Экономия: -12,59 грн
140,37 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (2)
150,84
Экономия: -9,84 грн
141,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
155,10
Экономия: -14,85 грн
140,25 грн