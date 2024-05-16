Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл саше 5 мл, №20 - Киев (570068) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
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Киев, ул. Крещатик, 22
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Всего: упаковка (5)
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Киев, ул. Крещатик, 13
Фармация
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Всего: сироп (5)
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Киев, просп. Берестейский, 104
Свк фарм
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Аптека
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Киев, ул. Деревлянская, 8
Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
В других городах:
Гала аптека
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Киев, просп. Отрадный, 14/45
Мед-сервис
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Чернигов, просп. Победы, 10
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Всего: сироп (19)
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Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
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Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
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Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Аптека24
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Народная аптека
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Всего: упаковка (14)
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Аптека24
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Всего: саше (10)
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Аптека интернет цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется в 20:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Аптека бам
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Всего: сироп (18)
Открыто Закроется в 20:00
Мукачево, ул. Новака Андрея, 11/2
Аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Дударков, ул. Гоголя, 45-В
Аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 16:00
Шевченково, ул. Рынковая, 1/2