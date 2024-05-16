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Амброксол-Здоровье форте сироп 30 мг/5 мл саше 5 мл, №20 - Киев (570068) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
53,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
52,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 104
Всего: сироп (5)
62,50
Экономия: -18,94 грн
43,56 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (3)
49,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
47,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
64,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Всего: сироп (13)
51,10 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
Всего: упаковка (1)
46,62 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Всего: сироп (19)
50,50
Экономия: -3,03 грн
47,47 грн
Аптеки украины
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Всего: сироп (14)
54,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
60,00
Экономия: -16,00 грн
44,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Всего: упаковка (1)
59,40 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (1)
59,30 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (14)
60,00
Экономия: -16,00 грн
44,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: саше (10)
59,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
60,00
Экономия: -16,00 грн
44,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (6)
42,63
Экономия: -2,67 грн
39,96 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Мукачево, ул. Новака Андрея, 11/2
Всего: сироп (18)
51,20
Экономия: -6,33 грн
44,87 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Дударков, ул. Гоголя, 45-В
Всего: упаковка (1)
60,60 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Шевченково, ул. Рынковая, 1/2
Всего: упаковка (1)
58,00 грн