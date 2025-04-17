Гель-смазка Дюрекс риал фил (Gel-lubricant Durex real feel)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
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322,95
Экономия при брони: -9,69 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
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Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
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Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
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Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
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Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
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Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
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Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
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Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
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Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
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Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
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Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
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Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
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Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
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Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
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Чернигов, ул. Музыкальная, 2
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Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
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Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
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Чернигов, ул. Текстильников, 18
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Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
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