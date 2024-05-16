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Now Foods Железо капсулы 36 мг, №30 - Львов (826755) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
300,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
323,55
Экономия: -58,40 грн
265,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
300,11 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
337,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
425,20
Экономия: -105,20 грн
320,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
318,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
291,46
Экономия: -19,93 грн
271,53 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
425,20
Экономия: -105,20 грн
320,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
351,07
Экономия: -85,58 грн
265,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
324,81 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
318,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (4)
309,26
Экономия: -48,00 грн
261,26 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
425,20
Экономия: -105,20 грн
320,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
333,66
Экономия: -68,25 грн
265,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
306,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
343,99
Экономия: -63,07 грн
280,92 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (2)
425,20
Экономия: -105,20 грн
320,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (2)
355,80
Экономия: -35,80 грн
320,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
316,26 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 20 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
318,10 грн