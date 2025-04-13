Бальзам Живокост с бишофитом (Balm Comfrey with bishofite)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
42,08
Экономия при брони: -5,17 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
41,48
Экономия при брони: -2,02 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
41,30
Экономия при брони: -1,86 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
40,91
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
42,35
Экономия при брони: -2,91 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
47,98
Экономия при брони: -3,08 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
47,11
Экономия при брони: -2,30 грн