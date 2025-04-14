Бальзам Живокост с бишофитом (Balm Comfrey with bishofite)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
42,87
Экономия при брони: -3,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
42,36
Экономия при брони: -6,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
41,90
Экономия при брони: -5,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
41,13
Экономия при брони: -5,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
41,55
Экономия при брони: -1,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
41,78
Экономия при брони: -5,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
41,20
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
41,79
Экономия при брони: -5,14 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
6.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
41,57
Экономия при брони: -5,64 грн