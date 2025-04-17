Бальзам Живокост с бишофитом (Balm Comfrey with bishofite)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
41,20
Экономия при брони: -3,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
41,84
Экономия при брони: -6,75 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
42,15
Экономия при брони: -2,74 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
41,05
Экономия при брони: -1,63 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
40,80
Экономия при брони: -5,73 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
42,03
Экономия при брони: -6,36 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
41,52
Экономия при брони: -6,52 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ЖИВОКОСТ С БИШОФИТОМ" 50 мл №1
Ботаника