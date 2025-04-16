Бальзам Сабельник с пчелиным ядом (Balm Marsh cinquefoil with bee venom)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
39,40
Экономия при брони: -1,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
6.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Оцерклевича Виктора, 5
7.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, ул. Покровская, 26
7.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
7.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
39,67
Экономия при брони: -1,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
38,66
Экономия при брони: -1,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
12.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
38,53
Экономия при брони: -1,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
13.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 47
13.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 93-А
20.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
20.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 2-А
29.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника