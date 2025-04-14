Бальзам Сабельник с пчелиным ядом (Balm Marsh cinquefoil with bee venom)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
38,54
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
39,62
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
39,68
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
39,91
Экономия при брони: -2,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
39,90
Экономия при брони: -2,79 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
3.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
38,91
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 106
3.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника