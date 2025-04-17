Бальзам Сабельник с пчелиным ядом (Balm Marsh cinquefoil with bee venom)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
39,45
Экономия при брони: -1,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
39,25
Экономия при брони: -1,44 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
38,90
Экономия при брони: -3,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 194
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ" 50 мл №1
Ботаника
39,24
Экономия при брони: -2,13 грн