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АЕВИТ ПРЕМИУМ капсулы мягкие блистер, №30 - Запорожье (588252) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 231 аптеке
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
231,00
Экономия: -48,00 грн
183,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
219,00
Экономия: -36,00 грн
183,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1), блистер (2)
197,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3), блистер (1)
236,45
Экономия: -57,20 грн
179,25 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4)
212,62
Экономия: -39,12 грн
173,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
188,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
220,99
Экономия: -40,39 грн
180,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
219,00
Экономия: -36,00 грн
183,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: блистер (2)
198,03 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
219,00
Экономия: -36,00 грн
183,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
234,80
Экономия: -52,50 грн
182,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (10)
205,99
Экономия: -25,39 грн
180,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (3)
199,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
209,91
Экономия: -28,61 грн
181,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: капсулы мягкие (10)
187,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (3)
219,00
Экономия: -36,00 грн
183,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2), блистер (1)
219,32
Экономия: -49,09 грн
170,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
205,39
Экономия: -31,53 грн
173,86 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
222,80
Экономия: -35,20 грн
187,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2), блистер (1)
220,65
Экономия: -45,73 грн
174,92 грн