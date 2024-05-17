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АЕВИТ ПРЕМИУМ капсулы мягкие блистер, №30 - Одесса (588252) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 311 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
186,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
214,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2), блистер (2)
207,03
Экономия: -12,65 грн
194,38 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
192,00 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
237,72 грн
Мелисса
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (2)
234,00 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
234,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
185,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (5)
181,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
230,04
Экономия: -60,20 грн
169,84 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
184,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
197,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
197,83
Экономия: -27,99 грн
169,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
241,99
Экономия: -61,39 грн
180,60 грн
Софья
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
234,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1), блистер (2)
197,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
186,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
182,40 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (4)
201,57
Экономия: -21,14 грн
180,43 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
181,60 грн