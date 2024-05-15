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АЕВИТ ПРЕМИУМ капсулы мягкие блистер, №30 - Харьков (588252) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 403 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1), блистер (1)
198,15 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
175,19 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2), блистер (2)
209,02
Экономия: -35,25 грн
173,77 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (4), блистер (2)
198,09 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1), блистер (2)
198,90 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (4), блистер (2)
197,22 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3), блистер (1)
213,60
Экономия: -41,50 грн
172,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
198,39 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (7)
197,19 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1), блистер (2)
197,94 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2), блистер (2)
253,90
Экономия: -71,60 грн
182,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1), блистер (2)
198,81 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
242,50
Экономия: -54,80 грн
187,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
207,99
Экономия: -27,40 грн
180,59 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
197,64 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
197,46 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
197,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5), блистер (2)
221,06
Экономия: -48,59 грн
172,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1), блистер (2)
197,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
198,96 грн