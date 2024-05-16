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Аводель таблетки 1,5 мг блистер, №1 - Львов (500760) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
251,28
Экономия: -13,11 грн
238,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
237,01 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
280,91
Экономия: -5,19 грн
275,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (248)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
260,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
280,99
Экономия: -34,90 грн
246,09 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
232,85 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (3)
282,20
Экономия: -41,50 грн
240,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
289,64
Экономия: -43,55 грн
246,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
289,64
Экономия: -43,55 грн
246,09 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
223,09
Экономия: -10,95 грн
212,14 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (8)
287,50
Экономия: -46,80 грн
240,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
292,10
Экономия: -62,61 грн
229,49 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
276,99
Экономия: -30,90 грн
246,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
287,48
Экономия: -41,39 грн
246,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (248)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
260,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
287,72
Экономия: -41,63 грн
246,09 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
244,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
275,99
Экономия: -29,90 грн
246,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
289,64
Экономия: -43,55 грн
246,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (248)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
260,30 грн