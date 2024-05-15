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Аводель таблетки 1,5 мг блистер, №1 - Харьков (500760) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 281 аптеке
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
212,86 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
285,15
Экономия: -94,32 грн
190,83 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (5)
204,74 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
202,59 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
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202,07 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
280,23
Экономия: -90,20 грн
190,03 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
212,52 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
202,27 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
201,40 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
202,17 грн
1 социальна аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
287,20
Экономия: -43,00 грн
244,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
260,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
211,88 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
260,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
260,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
259,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
215,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
261,55 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
211,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
261,42 грн