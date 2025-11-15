Киев
Кальций хелат (Calcium chelate)

Кальций хелат (Calcium chelate)

Одесса (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 198 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 12 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
795,81 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 12 мин
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
842,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1082,55
Экономия при брони: -61,08 грн
1021,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Одесса, ул. Средняя, 45
2.4 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1075,75
Экономия при брони: -60,76 грн
1014,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1093,04
Экономия при брони: -78,05 грн
1014,99 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1141,53
Экономия при брони: -230,87 грн
910,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 12 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
842,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1062,65
Экономия при брони: -151,99 грн
910,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1034,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 12 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
851,90 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1034,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1066,78
Экономия при брони: -123,15 грн
943,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1133,65
Экономия при брони: -222,99 грн
910,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1034,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1064,20
Экономия при брони: -120,58 грн
943,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1073,09
Экономия при брони: -55,65 грн
1017,44 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1138,23
Экономия при брони: -218,19 грн
920,04 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 12 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
795,81 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 12 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
867,91 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 12 мин
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
842,49 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное