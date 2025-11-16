Киев
Кальций хелат (Calcium chelate)
Кальций хелат (Calcium chelate)
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1067,56
Экономия при брони:
-48,90 грн
1018,66
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1034,80
грн
Забрать 18.11 после 17:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1115,63
Экономия при брони:
-98,87 грн
1016,76
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Саксаганского Панаса, 39/7
3.2 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1094,72
Экономия при брони:
-78,76 грн
1015,96
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
842,49
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1034,80
грн
Забрать 18.11 после 17:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1012,34
Экономия при брони:
-180,30 грн
832,04
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1034,80
грн
Забрать 18.11 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1034,80
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1089,43
Экономия при брони:
-139,11 грн
950,32
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
890,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1124,59
Экономия при брони:
-106,14 грн
1018,45
грн
Забронировать
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1090,21
Экономия при брони:
-67,31 грн
1022,90
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1034,80
грн
Забрать 18.11 после 17:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1108,02
Экономия при брони:
-157,70 грн
950,32
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1034,80
грн
Забрать 18.11 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
991,71
Экономия при брони:
-64,40 грн
927,31
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1070,75
Экономия при брони:
-51,18 грн
1019,57
грн
Забронировать
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1080,69
Экономия при брони:
-61,46 грн
1019,23
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1011,40
Экономия при брони:
-68,60 грн
942,80
грн
Забронировать
