Кальций хелат (Calcium chelate)
Кальций хелат (Calcium chelate)
Кривой Рог
(адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1036,50
грн
Забрать 15.01 после 15:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1113,74
Экономия при брони:
-186,80 грн
926,94
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
960,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1015,66
Экономия при брони:
-42,56 грн
973,10
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
995,45
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1098,90
Экономия при брони:
-249,26 грн
849,64
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1066,81
Экономия при брони:
-49,93 грн
1016,88
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1086,25
Экономия при брони:
-69,37 грн
1016,88
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1036,50
грн
Забрать 15.01 после 16:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1111,59
Экономия при брони:
-94,71 грн
1016,88
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
995,45
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1101,22
Экономия при брони:
-111,80 грн
989,42
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1036,50
грн
Забрать 15.01 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1111,94
Экономия при брони:
-122,52 грн
989,42
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1036,50
грн
Забрать 15.01 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1064,82
Экономия при брони:
-71,99 грн
992,83
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
995,45
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1036,50
грн
Забрать 15.01 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1128,27
Экономия при брони:
-217,88 грн
910,39
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1114,63
Экономия при брони:
-161,81 грн
952,82
грн
Забронировать
Показать еще
