Киев
О товаре
Цены
Кальций хелат (Calcium chelate)
Кальций хелат (Calcium chelate)
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 132 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
842,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1129,32
Экономия при брони:
-107,82 грн
1021,50
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1095,27
Экономия при брони:
-109,54 грн
985,73
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1034,80
грн
Забрать 18.11 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
993,40
Экономия при брони:
-50,60 грн
942,80
грн
Забронировать
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
810,90
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1136,65
Экономия при брони:
-201,24 грн
935,41
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1065,23
Экономия при брони:
-198,87 грн
866,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1124,21
Экономия при брони:
-191,73 грн
932,48
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1034,80
грн
Забрать 19.11 после 12:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1120,40
Экономия при брони:
-226,66 грн
893,74
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1018,93
Экономия при брони:
-125,19 грн
893,74
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1110,49
Экономия при брони:
-195,49 грн
915,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
870,63
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1139,34
Экономия при брони:
-74,72 грн
1064,62
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1105,92
Экономия при брони:
-212,24 грн
893,68
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1034,80
грн
Забрать 18.11 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1138,80
Экономия при брони:
-114,63 грн
1024,17
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1034,80
грн
Забрать 18.11 после 17:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1132,23
Экономия при брони:
-140,58 грн
991,65
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню