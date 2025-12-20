Киев
Кальций хелат (Calcium chelate)

Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1034,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
897,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
897,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1107,51
Экономия при брони: -201,72 грн
905,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1034,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1125,28
Экономия при брони: -60,60 грн
1064,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1123,99
Экономия при брони: -218,20 грн
905,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1112,34
Экономия при брони: -207,33 грн
905,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
897,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1076,08
Экономия при брони: -55,19 грн
1020,89 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1111,27
Экономия при брони: -205,72 грн
905,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1034,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1034,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1062,69
Экономия при брони: -69,89 грн
992,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1123,25
Экономия при брони: -80,35 грн
1042,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1002,36
Экономия при брони: -45,88 грн
956,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
897,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
897,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
897,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ХЕЛАТНЫЙ КАЛЬЦИЙ таблетки 500 мг №50
Laboratorios Bio-DIS Espana
1137,26
Экономия при брони: -231,62 грн
905,64 грн
