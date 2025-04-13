Капецитабин КРКА (Capecitabin KRKA)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 327 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3226,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
2893,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3300,50
Экономия при брони: -262,60 грн
3037,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
2758,29 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
2927,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
2966,65 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн