Капецитабин КРКА (Capecitabin KRKA)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3351,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3351,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3351,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3351,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
2941,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3351,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3351,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3351,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3059,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3351,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3351,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3351,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3030,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3351,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
2689,19 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
502,27
Экономия при брони: -15,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3351,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3351,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3306,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3351,60 грн