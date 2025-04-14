Капецитабин КРКА (Capecitabin KRKA)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3574,96
Экономия при брони: -216,93 грн
3358,03 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3242,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3344,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3452,79
Экономия при брони: -171,02 грн
3281,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3541,69
Экономия при брони: -210,06 грн
3331,63 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3128,76 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3120,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3166,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3120,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3220,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3202,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3569,01
Экономия при брони: -213,73 грн
3355,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Капецитабин КРКА таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №120
KRKA d.d. Novo Mesto
3368,80 грн