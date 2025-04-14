Бальзам Сабельник с живокостом (Balm Marsh cinquefoil with comfrey)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
37,06
Экономия при брони: -3,37 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
37,87
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
37,32
Экономия при брони: -2,79 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
37,45
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
38,02
Экономия при брони: -5,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 121
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
37,40
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
36,48
Экономия при брони: -4,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника
36,55
Экономия при брони: -4,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "САБЕЛЬНИК С ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаника